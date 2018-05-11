Demir bebeğin kırkı çıktı

Ekim 2017'de evlenen oyuncu çift Canan Ergüder ile Kenan Ece'nin keyfine diyecek yok... Ünlü çiftin Mart ayında dünyaya gelen oğulları Demir'in önceki gün kırkı çıktı.
Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Ergüder, doğumunu da sessiz sedasız yapmıştı. İkili, kırkı çıkan oğullarının fotoğrafını ilk kez instagram'da paylaştı.
Hamilelik sürecini gözlerden uzak yaşayan Ergüder, doğumunu da sessiz sedasız yapmıştı. İkili, kırkı çıkan oğullarının fotoğrafını ilk kez instagram'da paylaştı.
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