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Şöhreti sınır aştı

Şöhreti sınır aştı
Aydilge'nin başarısı sınır aştı. Popçunun 'Kendi Yoluma Gidiyorum' ü Balkanlar'ı salladı. Albüme adını veren şarkının klibi, Balkania MTV'de yayınlandı.
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