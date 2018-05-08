Şöhreti sınır aştı

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başarısı sınır
aştı. Popçunun 'Kendi Yoluma Gidiyorum' albüm
ü Balkanlar'ı salladı.
Albüme
adını veren
şarkının klibi,
Balkania MTV'de
yayınlandı.
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