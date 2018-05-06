Patavatsızlık!

Doğan SAVAŞ

yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınanönceki akşam çapkınlık turundaydı. Etiler'deki Da Mario adlı mekana yalnız gelen Yener'invardı.görünce panikleyen oyuncu, sorularıdiye geçiştirdi. Bunun üzerine Yener'in yanındaki güzelin moralinin bozulduğu gözlendi.