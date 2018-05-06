Patavatsızlık!

Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyeriyle de tanınan Erdem Yener, önceki akşam çapkınlık turundaydı. Etiler'deki Da Mario adlı mekana yalnız gelen Yener'in yanında çıkışta esmer bir güzel vardı.
Objektifleri görünce panikleyen oyuncu, soruları "Sevgililik durumu yok, o işler bana göre değil" diye geçiştirdi. Bunun üzerine Yener'in yanındaki güzelin moralinin bozulduğu gözlendi.
Doğan SAVAŞ
Objektifleri görünce panikleyen oyuncu, soruları "Sevgililik durumu yok, o işler bana göre değil" diye geçiştirdi. Bunun üzerine Yener'in yanındaki güzelin moralinin bozulduğu gözlendi.
Doğan SAVAŞ
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