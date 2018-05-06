Milyonluk teselli

Ayrılık sonrası çoğu kadın, saçının rengini ya da modelini değiştirir. Erkekler ise ayrılık acısını farklı yollarla unutmaya çalışır. Aslı Enver'le geçtiğimiz ay iki buçuk yıllık aşkını sonlandıran Murat Boz da biten ilişkinin ardından kendini son model bir Ferrari ile ödüllendirdi. Popçu, önceki akşam 700 bin euroluk (yaklaşık 3,5 milyon lira) spor aracıyla Etiler'de görüntülendi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'yla buluşan Boz, sorulardan kaçıp soyadının yazılı olduğu plakalı aracıyla mekandan ayrıldı.
AYRILIK PAHALIYA PATLADI!
Popçunun ayrılık sonrası değişimi ise fiziksel görüntüsünde başlamıştı. Boz, Nişantaşı'ndaki bir klinikte 80 bin liraya dişlerine lamine yaptırdı. İnci gibi dişlere sahip olan şarkıcı, ardından soluğu ABD'de almıştı. Şiddetli bir kavga sonrası Enver'den ayrıldığı iddia edilen Boz'un yurt dışından döner dönmez kendini lüks bir spor otomobille ödüllendirmesi "Ayrılık Murat'a pahalıya mal oldu" esprisi yaptırdı. Bu arada Boz, kendini değişim rüzgarına kaptırırken birkaç haftadır Anadolu Yakası'ndaki annesinin evinde kalan güzel oyuncu da ev arayışına girdi...
Yeni aracının direksiyonunda görüntülenen Boz, soruları yanıtsız bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
AYRILIK PAHALIYA PATLADI!
Popçunun ayrılık sonrası değişimi ise fiziksel görüntüsünde başlamıştı. Boz, Nişantaşı'ndaki bir klinikte 80 bin liraya dişlerine lamine yaptırdı. İnci gibi dişlere sahip olan şarkıcı, ardından soluğu ABD'de almıştı. Şiddetli bir kavga sonrası Enver'den ayrıldığı iddia edilen Boz'un yurt dışından döner dönmez kendini lüks bir spor otomobille ödüllendirmesi "Ayrılık Murat'a pahalıya mal oldu" esprisi yaptırdı. Bu arada Boz, kendini değişim rüzgarına kaptırırken birkaç haftadır Anadolu Yakası'ndaki annesinin evinde kalan güzel oyuncu da ev arayışına girdi...
Yeni aracının direksiyonunda görüntülenen Boz, soruları yanıtsız bıraktı.
DOĞAN SAVAŞ
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