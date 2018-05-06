Milyonluk teselli

Aslı Enver ve Murat Boz'un 2.5 yıllık ilişkileri sona ermiş, 2016 yılından beri birlikte olan ikilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etmişti. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikiliden Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı. Ayrılık sebebini hala açıklamayan çiftin neden ayrıldığı hala gizemini koruyor. Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu" ifadelerini kullandı. Bugün ortaya atılan bir iddia ile ikilinin hayranları yeniden şoke oldu. Murat Boz eski aşkına mı döndü? İşte tüm detaylar…