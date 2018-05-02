SESSİZ SEDASIZ OLMAMIŞ
Ünlü şarkıcı Murat Boz ile güzel oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu. Çifte çok yakın bir kaynaktan öğrendim ki, ayrılıkları hiç de öyle sessiz sedasız olmamış.
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