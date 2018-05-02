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  1. Ünlü çift boşandı ama aralarındaki aşk bitmedi

ile Aslı Enver nasıl ayrıldı?

Ünlü şarkıcı ile güzel oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Aslı Enver ve Murat Boz’u kaleme aldı. İşte o köşe yazısı…


SESSİZ SEDASIZ OLMAMIŞ
Ünlü şarkıcı ile güzel oyuncu Aslı Enver'in 2.5 yıllık aşkı iki hafta önce sona ermiş ve ilişkilerini sessiz sedasız bitirdikleri için neden ayrıldıkları ve ayrılığı kimin istediği, magazin basınında gündem olmuştu. Çifte çok yakın bir kaynaktan öğrendim ki, ayrılıkları hiç de öyle sessiz sedasız olmamış.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 11:24
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