Yak bütün fotoğrafları

Popçu Murat Boz'la geçtiğimiz günlerde 2 buçuk yıllık aşkını bitiren Aslı Enver, tüm gemileri yaktı. Günlerdir tek bir hamle yapmayan güzel oyuncu, Boz'la çekilen tüm aşk fotoğraflarını instagram'dan sildi. Bununla da kalmayan Enver, popçuyu takip etmeyi bıraktı. Mayıs 2017'de de kısa bir ayrılık yaşayan ikili, buna rağmen birbirlerini takibi sürdürmüş ve fotoğraflarını silmemişti. Bu durum, Enver ile Boz'un yeniden barışacağı ihtimalini da ortadan kaldırdı. Enver'in Murat Boz'u takibi bırakmasının ardından gözler ünlü şarkıcıya çevrildi.
KARANLIKTAN AYDINLIĞA...
Boz'dan da karşı atak gecikmedi. Popçu, dün sabah eski aşkıyla fotoğraflarını silip güzel oyuncuyu takibi bıraktı. Tüm gönderilerini yoruma kapatan Enver, dün de manidar bir paylaşım yaptı. Direksiyonu başında hareketli şarkılar dinleyen oyuncu, karanlık bir tünelden aydınlığa çıkarken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Bunu görenler "Ayrılık acısını atlatan Aslı'dan Murat'a gönderme mi?" diye sormaktan kendini alamadı. Bu arada Enver'in eski aşkının annesi Nedret Boz ile ağabeyi Ali Boz'u takibe devam etmesi ise dikkat çekti.
'MURAT'A KIRGINIM
İkili, instagram hamleleriyle geri dönüşün olmadığını kanıtladı. Güzel oyuncunun ise yakın çevresine "Murat'a çok kırgınım" dediği konuşulanlar arasında.
KARANLIKTAN AYDINLIĞA...
Boz'dan da karşı atak gecikmedi. Popçu, dün sabah eski aşkıyla fotoğraflarını silip güzel oyuncuyu takibi bıraktı. Tüm gönderilerini yoruma kapatan Enver, dün de manidar bir paylaşım yaptı. Direksiyonu başında hareketli şarkılar dinleyen oyuncu, karanlık bir tünelden aydınlığa çıkarken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı. Bunu görenler "Ayrılık acısını atlatan Aslı'dan Murat'a gönderme mi?" diye sormaktan kendini alamadı. Bu arada Enver'in eski aşkının annesi Nedret Boz ile ağabeyi Ali Boz'u takibe devam etmesi ise dikkat çekti.
'MURAT'A KIRGINIM
İkili, instagram hamleleriyle geri dönüşün olmadığını kanıtladı. Güzel oyuncunun ise yakın çevresine "Murat'a çok kırgınım" dediği konuşulanlar arasında.
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