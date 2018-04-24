;
Yol Durumu
  1. Olay aşkta ilk kare

ve Aslı Enver neden ayrıldı? Ayrılık sebebi mu?

Aslı Enver ve 'un 2.5 yıllık ilişkileri sona ermiş, 2016 yılından beri birlikte olan ikilinin ayrılık kararı hayranlarını da şoke etmişti. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan ikiliden Aslı Enver, ayrılık kararının ardından birlikte oturdukları evden taşındı. Ayrılık sebebini hala açıklamayan çiftin neden ayrıldığı hala gizemini koruyor. Murat Boz, "Ayrılıkla ilgili haberler doğru. Aslı benim için çok ama çok değerli bir insan. Böyle olması gerekiyormuş, böyle oldu" ifadelerini kullandı. Bugün ortaya atılan bir iddia ile ikilinin hayranları yeniden şoke oldu. Murat Boz eski aşkına mı döndü? İşte tüm detaylar…

;

ile Aslı Enver'in ayrılık haberleri magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. hesaplarından birbirlerini silmeyen ikiliden Murat Boz, ayrılıkları hakkında açıklama yapmış, "Yürütemedik, bitti' demişti.

Etiketler: , , , ,
  • 24 Nisan 2018, Salı 14:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar