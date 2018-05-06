ABD'li aktris Blake Lively, yeni filminin reklamı için instagram'da Ryan Reynolds'ı dahi silince aktör eşi şakayla karşılık tepki göstermişti. Bir süre önce de haklarında "Boşanıyorlar" dedikoduları çıkan ikiliden Lively, amacına ulaşır ulaşmaz ilk iş olarak eşini yeniden takibe aldı. Blake Lively, şimdi instagram'da sadece eşi ve yeni canlandıracağı karakteri olan 'Emily Nelson' adlı hesabı takip ediyor.
Eşine döndü
Etiketler: Blake Lively , Ryan Reynolds
- 06 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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