En tatlı yük

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Güzel
oyuncu Selma Ergeç,
önceki gün
İstinyePark'taydı.
Oyuncu alışveriş
yaparken, sırtında kanguruyla taşıdığı minik kızı Yasmin
de
etrafı meraklı
gözlerle izledi.
İnternet
dizisiyle
ara verdiği
oyunculuğa
dönen Ergeç,
görüntülendiğini
fark edince utangaç tavırlar
sergiledi.
Soruları yanıtsız
bırakan oyuncu,
ardından evinin
yolunu tuttu.
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