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En tatlı yük

En tatlı yük
Güzel oyuncu Selma Ergeç, önceki gün İstinyePark'taydı. Oyuncu alışveriş yaparken, sırtında kanguruyla taşıdığı minik kızı de etrafı meraklı gözlerle izledi.
İnternet dizisiyle ara verdiği oyunculuğa dönen Ergeç, görüntülendiğini fark edince utangaç tavırlar sergiledi. Soruları yanıtsız bırakan oyuncu, ardından evinin yolunu tuttu.
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