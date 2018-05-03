Aşk hayatında aradığı mutluluğu bulamayan Ece Erken'e minik oğlu Eymen kavalyelik yapıyor. Gittiği her yere eski eşi Serkan Uçar'dan olan 3 yaşındaki oğlunu da götüren ünlü sunucu, önceki gün İstinyePark'taydı. Objektifleri fark eden Eymen, annesinden rol çalıp poz vermeye başlayınca Erken de kahkahalara boğuldu.
Eymen keyifte
Etiketler: Ece Erken , Serkan Uçar , Eymen
- 03 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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