Türk dayanışması

Futbol denilince ilk akla gelen liglerden olan İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan yıldızlarımızın ardından İngiltere'den bir gurur haberi daha geldi... Kariyerini 2016'dan beri Londra'da sürdüren tasarımcı Cansel Didar Okutur, İngiltere'deki 'Türk dayanışmasının da mimarı' oldu.
TOSUN DA ONU SEÇTİ
Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in Londra'daki dillere destan malikanesini dekore eden Türk mimar, mobilyaları da Türkiye'den özel olarak İngiltere'ye getirtti. Cansel Didar Okutur, geçtiğimiz aylarda ise Beşiktaş'tan Everton'a transferiyle gündem olan Cenk Tosun'un Liverpool'daki evini dekore etmek için yıldız futbolcu ve eşi Ece Tosun'la anlaştı.
İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ!
Neredeyse tüm ekibi Türkler'den oluşan Okutur, şimdi ise Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ın Manchester'daki lüks evini dekore etmeye başladı. İngiltere'deki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Türk futbolcuların, evlerini dekore ettirmek için de Türk mimarla çalışmayı tercih etmesi "İşte Türkiye'yi güçlü kılan birlikteliğimiz ve dayanışmamız" dedirtti.
YILDIZLAR EVLERİNİ ONA EMANET ETTİ
Cansel Didar Okutur, sadece İngiltere'de top koşturan Türk yıldızların değil aralarında Jennifer Aniston ve Kylie Jenner'ın da olduğu dünyaca ünlü starların ABD'deki malikanelerini de dekore etti.
MOBİLYA DA TÜRKİYE'DEN GÖTÜRÜLÜYOR
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in Osmanlı esintileri taşıyan Londra'daki malikanesinin mobilyaları da Türkiye'deki firmalardan seçildi.
ÖZGE GÜRCAN
TOSUN DA ONU SEÇTİ
Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in Londra'daki dillere destan malikanesini dekore eden Türk mimar, mobilyaları da Türkiye'den özel olarak İngiltere'ye getirtti. Cansel Didar Okutur, geçtiğimiz aylarda ise Beşiktaş'tan Everton'a transferiyle gündem olan Cenk Tosun'un Liverpool'daki evini dekore etmek için yıldız futbolcu ve eşi Ece Tosun'la anlaştı.
İŞTE BİZİM GÜCÜMÜZ!
Neredeyse tüm ekibi Türkler'den oluşan Okutur, şimdi ise Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ın Manchester'daki lüks evini dekore etmeye başladı. İngiltere'deki başarılarıyla göğsümüzü kabartan Türk futbolcuların, evlerini dekore ettirmek için de Türk mimarla çalışmayı tercih etmesi "İşte Türkiye'yi güçlü kılan birlikteliğimiz ve dayanışmamız" dedirtti.
YILDIZLAR EVLERİNİ ONA EMANET ETTİ
Cansel Didar Okutur, sadece İngiltere'de top koşturan Türk yıldızların değil aralarında Jennifer Aniston ve Kylie Jenner'ın da olduğu dünyaca ünlü starların ABD'deki malikanelerini de dekore etti.
MOBİLYA DA TÜRKİYE'DEN GÖTÜRÜLÜYOR
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'in Osmanlı esintileri taşıyan Londra'daki malikanesinin mobilyaları da Türkiye'deki firmalardan seçildi.
ÖZGE GÜRCAN
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