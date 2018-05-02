Sosyetik işkadını Esra Oflaz Güvenkaya, yaz sezonunu erken açtı. Ünlü işkadını, önceki gün ailesiyle Bodrum'da keyif yaptı. Her seferinde sosyal medyada ülkemizin güzelliklerine övgüler düzen Güvenkaya, Ege manzaralı bu fotoğrafına da "Dünya bir yana Bodrum bir yana" notu düşüp tatil için yurt dışını mesken tutan sosyetiklere 'memleket' dersi verir gibiydi...
Bodrum sevdası
Etiketler: Bodrum , Esra OFlaz Güvenkaya
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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