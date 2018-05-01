Deniz dalgalı!

ayrılanaylar sonragönlünü aşka açtı. Seki,sık sık kendisini dinleyenaşk yaşamaya başladı.İşin ilginç yanı iseKarabova'nın eski aşklarıSeki'nin dostlarıolmasıydı.Seki "Ne aşk ne de meşk umrumda! Annemin durumu ağır" diyerek aşkı yine yalanladı., ilişkiyi yalanlayıpkafaları karıştırsa da çiçeğiburnunda ikili, öncekiakşam Şile'denişan törenine birliktekatıldı. Seki ile Karabova'nıngece boyu romantik anlaryaşaması dikkat çekti.