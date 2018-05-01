Deniz dalgalı!

Nişanlısı Faruk Salman'dan ayrılan Deniz Seki, aylar sonra gönlünü aşka açtı. Seki, sık sık kendisini dinleyen Murat Karabova'yla aşk yaşamaya başladı. İşin ilginç yanı ise Karabova'nın eski aşkları Yeşim Salkım'la Seda Sayan'ın Seki'nin dostları olmasıydı.
Seki "Ne aşk ne de meşk umrumda! Annemin durumu ağır" diyerek aşkı yine yalanladı.
Seki, ilişkiyi yalanlayıp kafaları karıştırsa da çiçeği burnunda ikili, önceki akşam Şile'de Seren Serengil ile Yaşar İpek'in nişan törenine birlikte katıldı. Seki ile Karabova'nın gece boyu romantik anlar yaşaması dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
Seki "Ne aşk ne de meşk umrumda! Annemin durumu ağır" diyerek aşkı yine yalanladı.
Seki, ilişkiyi yalanlayıp kafaları karıştırsa da çiçeği burnunda ikili, önceki akşam Şile'de Seren Serengil ile Yaşar İpek'in nişan törenine birlikte katıldı. Seki ile Karabova'nın gece boyu romantik anlar yaşaması dikkat çekti.
Doğan SAVAŞ
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