Hayaller Eşkıya

Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz' hayranlarına müjde! Reyting rekorları kıran dizinin tutkunlarının hayali 'SensinO' ile gerçek oluyor. Bir sosyal sorumluluk projesi olan 'SensinO' sitesinin başlattığı açık artırmayla 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hayranları, dizi setini ziyaret edebilecek. Bin liradan başlatılan açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi veren kişi, çekimleri izleyip bir sonraki bölümde olacakları herkesten önce öğrenme şansını yakalayacak. Oyuncular ve yapım ekibiyle de tanıışma fırsatını elde edecek şanslı kişi, ayrıca hayranı olduğu sanatçılara yanında götürdüğü özel bir eşyasını da imzalatabilecek. Açık artırma 22 Mayıs'ta son bulacak. Daha önce de 'EDHO'nun setine ziyaret için yapılan teklife büyük ilgi gösterilmişti. Bunun üzerine başlatılan ikinci açık artırmadan elde edilen gelir de ilkinde olduğu gibi yardım kuruluşlarına bağışlanacak.
TEKLİF İÇİN SON GÜN 22 MAYIS!
TEKLİF İÇİN SON GÜN 22 MAYIS!
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