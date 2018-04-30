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Egzotik hediye

Yıldız futbolcu , jestlerin de kralı olduğunu yine kanıtladı. ’in yıldızı bugün 25 yaşına basan aşkı için Endonezya tatili ayarladı. Çift, biter bitmez Bali’ye gidecek

Egzotik hediye
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil'den güzel aşkı Amine Gülşe'ye egzotik armağan... Yıldız futbolcu, bugün 25 yaşına basan güzel aşkıyla Londra'da baş başa kutlama yapmakla yetinmedi. Daha önce de için yaptığı jestleriyle gündem olan , güzel sevgilisi için bu kez de Endonezya tatili ayarladı.



HAYRANLARI ÇAĞRI YAPMIŞTI
Lig biter bitmez Gülşe'yle egzotik ülkeye gidecek olan Özil, güzel sevgilisini Bali'ye de götürecek. Buradaki Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay'da konaklayacak olan ikili, geceliği yaklaşık 9 bin lira olan okyanus kıyısındaki lüks bir villada kalacak. Böylece Amine Gülşe, gecikmeli de olsa yaş gününü cennet gibi bir adada kutlamış olacak. Bu arada Endonezya'da da geniş bir hayran kitlesi olan Mesut Özil, böylece geçtiğimiz haftalarda kendisine sosyal medyadan çağrı yapan Endonezyalı hayranlarıyla da buluşma fırsatı bulacak.



Gülşe ile Özil, hem bölgedeki tapınakları gezecek hem de Bali'ye giderek turkuaz renkli denizin keyfini sürecek.
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  • 30 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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