Amine Gülşe’den Mesut Özil’e şarkılı jest… Gülşe, aşkı için önceki gün Rafet El Roman’ın ‘Sürgün’ şarkısını söyleyip romantikliğini konuşturdu. Güzel oyuncuya, yapımcılardan da albüm teklifleri yağmaya başladı
Arsenal'inyıldız futbolcusu MesutÖzil'le ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen AmineGülşe, önceki gün sosyal medyada aşka geldi. Güzel oyuncu, ünlü futbolcuya ithafen instagram'da şarkı söyledi. Rafet El Roman'ın 'Sürgün' şarkısını seslendiren 2014 Türkiye Güzeli, parçanın "Benyar kendimi bildim bileli/ Bir sana aşık sana deli /Seninle açtığım bu gözlerimi/ Seninle kaparım ancak" bölümünü okuyup Özil'e bir kez daha ilan-ı aşk etti.
ÖZİL, AŞKA GELDİ... Gülşe'nin jestiyle havalara uçan Mesut Özil de güzel oyuncunun videosuna İngilizce"Seni seviyorum" diye yorum yaptı. Mesut Özil'in yaptığı pahalı jestlerle yüzü gülen Amine Gülşe'nin aşkı için şarkı söylemesi 'en özelhediye' olarak yorumlandı. Bu paylaşımıyla sesinin de güzelliğini gözler önüne seren Amine Gülşe'nin bu yeteneğini fark eden pek çok yapımcınınalbüm için Gülşe'ye teklifyağdırmaya başladığı öğrenildi.
Gülşe ile Özil'in aşkı, sadece ülkemizde değil İngiltere ve Almanya'da da çok konuşuluyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.