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Aşksolist

’den ’e şarkılı jest… Gülşe, aşkı için önceki gün ’ın ‘Sürgün’ şarkısını söyleyip romantikliğini konuşturdu. Güzel oyuncuya, yapımcılardan da albüm teklifleri yağmaya başladı

Aşksolist
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'le ilişkisi evlilik yolunda ilerleyen Amine Gülşe, önceki gün sosyal medyada aşka geldi. Güzel oyuncu, ünlü futbolcuya ithafen instagram'da şarkı söyledi. Rafet El Roman'ın 'Sürgün' şarkısını seslendiren 2014 Türkiye Güzeli, parçanın "Ben yar kendimi bildim bileli / Bir sana aşık sana deli / Seninle açtığım bu gözlerimi / Seninle kaparım ancak" bölümünü okuyup Özil'e bir kez daha ilan-ı aşk etti.

ÖZİL, AŞKA GELDİ...
Gülşe'nin jestiyle havalara uçan de güzel oyuncunun videosuna İngilizce "Seni seviyorum" diye yorum yaptı. Mesut Özil'in yaptığı pahalı jestlerle yüzü gülen 'nin aşkı için şarkı söylemesi 'en özel hediye' olarak yorumlandı. Bu paylaşımıyla sesinin de güzelliğini gözler önüne seren Amine Gülşe'nin bu yeteneğini fark eden pek çok yapımcının albüm için Gülşe'ye teklif yağdırmaya başladığı öğrenildi.



Gülşe ile Özil'in aşkı, sadece ülkemizde değil İngiltere ve Almanya'da da çok konuşuluyor.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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