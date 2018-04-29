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  1. Theron itiraf etti

Iron Man mi?

Iron Man mi?
Marvel Sinematik Evreni'nin aklımıza gelen ilk karakterlerden Iron Man, bir kez daha Hollywood'un gündeminde. Robert Downey Jr'ın üzerine yapışan bu role Tom Cruise'un düşünüldüğü ortaya çıktı. Marvel'ın uygun oyuncuyu aradığı döneme dair meşhur iddia aradan geçen uzun zamanın ardından tarafından net olarak yalanlandı: Robert Downey Jr'a bayılıyorum. Tony Stark olarak başka kimseyi düşünemiyorum. Kendimi de bu rolde hiç hissedemem. Bunu hayranlarımda bilir.


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