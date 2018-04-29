45 günlük rüya

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türk asıllı eşi Ayda Field ile çıkacağı Avrupa tatiline Bodrum'u da ekledi. Haziran ayında Türkiye'ye gelecek olan ünlü şarkıcı ile eşinin Bodrum'da başlayacağı tatilin ayrıntıları ortaya çıktı. Robbie Williams-Ayda Field çiftinin, Bodrum'da Mazıkoy ilk durakları olacak. Ardından Fethiye Kelebekler Vadisi, Akbük, Bozukkale, Yassıcalar, Zeytinli Ada, DomuzAdası, Hamam Koyu, Sıralıbük, Boynuz bükü, Killebükü, Tersane Adası, Hisaönü Körfezi'nde 3 haftalık bir tatil planlayan çiftin daha sonraki rotaları Yunan adaları olacak.
Kos, Leros, Kalimnos, Simi, Rodos, Patmos, Samos gibi Yunan adalarında yıllardır erteledikleri tatillerini gerçekleştirecek. Tatilin önce 20 gün planlandığı ancak uzun yıllardır bekledikleri bu tatili 45 güne çıkartan çiftin harcayacağı rakamın ise 5 milyon dolar civarında olacağı belirtildi. Çiftin 4 yakın arkadaşının da tatilde kendilerine eşlik edeceği öğrenildi. Ayda Field'in tatil için Hollywood'un güzel oyuncusu Cameron Diaz'ı da davet ettiği iddia edildi. Ayda, Robbie Williams'ın ilişkinin ilk aylarında onu terk ettiğini ve daha sonra Cameron Diaz sayesinde yeniden bir araya geldiklerini ve evlendiklerini birçok kez açıklamıştı. O nedenle bu eşsiz tatilde Diaz'ın da olmasını isteyen Ayda, başarılı oyucunun programındaki boşluğu bekliyor.
Kos, Leros, Kalimnos, Simi, Rodos, Patmos, Samos gibi Yunan adalarında yıllardır erteledikleri tatillerini gerçekleştirecek. Tatilin önce 20 gün planlandığı ancak uzun yıllardır bekledikleri bu tatili 45 güne çıkartan çiftin harcayacağı rakamın ise 5 milyon dolar civarında olacağı belirtildi. Çiftin 4 yakın arkadaşının da tatilde kendilerine eşlik edeceği öğrenildi. Ayda Field'in tatil için Hollywood'un güzel oyuncusu Cameron Diaz'ı da davet ettiği iddia edildi. Ayda, Robbie Williams'ın ilişkinin ilk aylarında onu terk ettiğini ve daha sonra Cameron Diaz sayesinde yeniden bir araya geldiklerini ve evlendiklerini birçok kez açıklamıştı. O nedenle bu eşsiz tatilde Diaz'ın da olmasını isteyen Ayda, başarılı oyucunun programındaki boşluğu bekliyor.
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