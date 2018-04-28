Çöpçatan Facebook

Başarılı karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile 8 yıldan beri mutlu bir evliliği olan Begüm Kütük, eşiyle flört dönemindeyken yaptığı sosyal medya yazışmalarını paylaştı.
Kütük, "Sen çok tatlıymışsın" diye mesaj yazdığı Yaşaroğlu'ndan şöyle cevap aldı:
"O sizin kendi tatlılığınız hanımefendi." Eşiyle facebook aracılığıyla aşkının doğduğu ortaya çıkan Begüm Kütük, "Arşivlenmek bazen güzeldir. Çöpçatan Mark Zuckerberg iyisiyle, kötüsüyle fena iş çıkarmamışsın" dedi.
Ünlü çift, 2010 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor.
Kütük, "Sen çok tatlıymışsın" diye mesaj yazdığı Yaşaroğlu'ndan şöyle cevap aldı:
"O sizin kendi tatlılığınız hanımefendi." Eşiyle facebook aracılığıyla aşkının doğduğu ortaya çıkan Begüm Kütük, "Arşivlenmek bazen güzeldir. Çöpçatan Mark Zuckerberg iyisiyle, kötüsüyle fena iş çıkarmamışsın" dedi.
Ünlü çift, 2010 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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