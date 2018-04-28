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Çöpçatan Facebook

Çöpçatan Facebook
Başarılı karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile 8 yıldan beri mutlu bir evliliği olan Begüm Kütük, eşiyle flört dönemindeyken yaptığı sosyal medya yazışmalarını paylaştı.


Kütük, "Sen çok tatlıymışsın" diye mesaj yazdığı Yaşaroğlu'ndan şöyle cevap aldı:
"O sizin kendi tatlılığınız hanımefendi." Eşiyle facebook aracılığıyla aşkının doğduğu ortaya çıkan , "Arşivlenmek bazen güzeldir. Çöpçatan Mark Zuckerberg iyisiyle, kötüsüyle fena iş çıkarmamışsın" dedi.



Ünlü çift, 2010 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor.
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  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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