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  1. 1 konserde 45 şarkı
  2. Hayali gerçekleşti

Miniklere dev

Miniklere dev bağış
Önceki akşam Kıbrıs Hotel'de sahne alan , hayranlarını coşturmakla kalmadı; miniklere de destekte bulundu. Gündeş, konserindeki da üzerindeki elbisesini çocuklar yararına satışa çıkardı. şerefine düzenlenen açık artırmada şarkıcının Manchera imzalı elbisesi 50 bin liralık la satıldı.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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