Önceki akşam Kıbrıs Cratos Premium Hotel'de sahne alan Ebru Gündeş, hayranlarını coşturmakla kalmadı; miniklere de destekte bulundu. Gündeş, konserindeki açık artırmada üzerindeki elbisesini çocuklar yararına satışa çıkardı. 23 Nisan şerefine düzenlenen açık artırmada şarkıcının Manchera imzalı elbisesi 50 bin liralık bağışla satıldı.
Miniklere dev bağış
Etiketler: Ebru Gündeş , Cratos Premium , açık artırma , bağış , 23 nisan
- 23 Nisan 2018, Pazartesi
- Gazete
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