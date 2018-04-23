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  1. Aslan gibi tanıtım

Gülben oynattı

Gülben oynattı
Önceki akşam Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne alan Gülben Ergen, hayranlarını coşturdu. Burak Törer aşkıyla yüzü gülen Ergen, şıklığıyla göz kamaştırdı. Şarkılarının yanı sıra enerjisiyle de davetlileri büyüleyen Ergen'i dinleyenler arasında İsveçli ler de vardı.



İsveçli üç kadını sahneye davet eden sanatçı, turistlere Roman havasında göbek attırdı. İsveçliler, dokuz sekizlik yla coşarken Gülben Ergen de onları kenardan kahkahalarla izledi. Turistlerin performansı büyük alkış aldı.
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  • 23 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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