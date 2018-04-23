Gülben oynattı

Önceki akşam Kıbrıs Rocks Hotel'de sahne alan Gülben Ergen, hayranlarını coşturdu. Burak Törer aşkıyla yüzü gülen Ergen, şıklığıyla göz kamaştırdı. Şarkılarının yanı sıra enerjisiyle de davetlileri büyüleyen Ergen'i dinleyenler arasında İsveçli turistler de vardı.
İsveçli üç kadını sahneye davet eden sanatçı, turistlere Roman havasında göbek attırdı. İsveçliler, dokuz sekizlik Roman havasıyla coşarken Gülben Ergen de onları kenardan kahkahalarla izledi. Turistlerin performansı büyük alkış aldı.
İsveçli üç kadını sahneye davet eden sanatçı, turistlere Roman havasında göbek attırdı. İsveçliler, dokuz sekizlik Roman havasıyla coşarken Gülben Ergen de onları kenardan kahkahalarla izledi. Turistlerin performansı büyük alkış aldı.
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