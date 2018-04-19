Karışık gece

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit Corridor Bar'daydı. Yağtu'ya geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülendiği Ayhan Bozkurt eşlik etti.
Sabaha kadar eğlenen ikiliden Yağtu, mekanın yanındaki binaya girdi. Güzel oyuncunun arkasından giden Bozkurt'un da aynı binaya girmesi kafaları karıştırdı.
DOĞAN SAVAŞ
Sabaha kadar eğlenen ikiliden Yağtu, mekanın yanındaki binaya girdi. Güzel oyuncunun arkasından giden Bozkurt'un da aynı binaya girmesi kafaları karıştırdı.
DOĞAN SAVAŞ
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