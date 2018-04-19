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Karışık gece

Karışık gece
Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, önceki akşam Asmalımescit Corridor Bar'daydı. Yağtu'ya geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülendiği Ayhan Bozkurt eşlik etti.



Sabaha kadar eğlenen ikiliden Yağtu, mekanın yanındaki binaya girdi. Güzel oyuncunun arkasından giden Bozkurt'un da aynı binaya girmesi kafaları karıştırdı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 19 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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