'Tilki'ler buluştu

Önceki akşam Emaar Square Mall'de konser veren Aleyna Tilki'yi ailesi yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz ay 18 yaşına giren popçunun konserinde Ocak'ta boşanan annesi Havva Öztel ile babası Mehmet Tilki de vardı. Eski eşler aynı karede yer almamak için köşe kapmaca oynadı.
Aleyna, ailesi için "Onların yanımda olması bana güç veriyor. Bugün annem, babam ve kardeşim yanımda. Yurt dışı konserlerinde de annem veya babam yanımda oluyor'' dedi. Bu arada Tilki, annesinden de halen harçlık aldığını söyledi.
(ANNESİ HAVVA TİLKİ)
(BABASI MEHMET TİLKİ)
Doğan SAVAŞ
Aleyna, ailesi için "Onların yanımda olması bana güç veriyor. Bugün annem, babam ve kardeşim yanımda. Yurt dışı konserlerinde de annem veya babam yanımda oluyor'' dedi. Bu arada Tilki, annesinden de halen harçlık aldığını söyledi.
(ANNESİ HAVVA TİLKİ)
(BABASI MEHMET TİLKİ)
Doğan SAVAŞ
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