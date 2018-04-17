'Tilki'ler buluştu

Doğan SAVAŞ

akşam Emaar Square Mall'de konser verenailesi yalnız bırakmadı. Geçtiğimiz ay 18 yaşına giren popçunun konserinde Ocak'ta boşanan anneside vardı. Eski eşler aynı karede yer almamak içinoynadı.ailesi içindedi. Bu arada Tilki, annesinden de halen harçlık aldığını söyledi.