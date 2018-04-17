Güzel oyuncu Hande Ataizi ile 5 yıllık evliliğini geçtiğimiz ay bitiren ABD'li gazeteci Benjamin Harvey, ayrılık acısını çabuk unuttu. Güzel oyuncuyla yollarını dostça ayıran Harvey, boşanma sonrası yeni aşklara yelken açmak için vakit kaybetmeden düğmeye bastı. 38 yaşındaki gazeteci, dünya çapında 50 milyon kullanıcısı olan arkadaş bulma sitesi 'tinder'da hesap açtı. Boşanır boşanmaz bekarlığa çabuk alışan Harvey, tinder'daki profil fotoğrafı için de karizmatik bir pozunu tercih etti.
ESKİ DAMAT ÇAPKIN ÇIKTI!
ABD'li gazeteci, mezun olduğu Kolombiya Üniversitesi'ni de bilgilerine ekledi. Benjamin Harvey'in Ataizi ile ayrılır ayrılmaz çapkınlığa başlaması "ABD'li damat hızlı çıktı" dedirtti. Harvey'in yeni aşkını arkadaş bulma sitesinde araması "Sanal çapkın" esprisi de yaptırdı. Ataizi'nin hakkında "Farklı kültürlerde yetiştiğimiz için aramızda şiddetli geçimsizlik oldu" dediği gazetecinin yeniden bir Türk güzelle aşk yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu oldu.
AYDIN HAMZA
ESKİ DAMAT ÇAPKIN ÇIKTI!
ABD'li gazeteci, mezun olduğu Kolombiya Üniversitesi'ni de bilgilerine ekledi. Benjamin Harvey'in Ataizi ile ayrılır ayrılmaz çapkınlığa başlaması "ABD'li damat hızlı çıktı" dedirtti. Harvey'in yeni aşkını arkadaş bulma sitesinde araması "Sanal çapkın" esprisi de yaptırdı. Ataizi'nin hakkında "Farklı kültürlerde yetiştiğimiz için aramızda şiddetli geçimsizlik oldu" dediği gazetecinin yeniden bir Türk güzelle aşk yaşayıp yaşamayacağı ise merak konusu oldu.
AYDIN HAMZA
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