Damat geliyor

Son yıllarda dünyaca ünlü starlar, siyasiler ve işadamlarının tatil adresi olan Bodrum, bu yazı da bol yıldızlı geçirecek. 2010'da Türk asıllı Ayda Field ile evlenen Robbie Williams, ailesiyle çıkacağı Avrupa tatiline Bodrum'u da ekledi. Haziran ayında ülkemize gelecek olan dünyaca ünlü şarkıcı ve Türk asıllı eşi, Bodrum'da lüks bir yat kiralayacak. Robbie Williams ile Ayda Field, ardından rotalarını Yunanistan'ın adalarına çevirecek. Bu arada asistanları aracılığıyla Bodrum'dan kiralacağı yat arayışına başlayan 44 yaşındaki şarkıcı, gözüne Ipanema isimli yatı kestirdi. Satış fiyatı 23 milyon dolar olan yatı çok beğenen Robbie Williams, yüzen sarayı 20 günlüğüne kiralamak için yetkililerle görüşmelere başladı... Williams'ın en az 40 metrelik bir yat kiralamak istediği konuşulanlar arasında.
YÜZEN SARAYA GÖZ DİKTİ
Dünyaca ünlü yıldız Bodrum ve Yunan Adaları'nı kapsayan tatili için gözüne değeri 23 milyon dolar olan 'Ipanema' isimli 50 metrelik yatı kestirdi. Süper lüks yat şu anda Yalıkavak'taki marinada demirli.
YÜZEN SARAYA GÖZ DİKTİ
Dünyaca ünlü yıldız Bodrum ve Yunan Adaları'nı kapsayan tatili için gözüne değeri 23 milyon dolar olan 'Ipanema' isimli 50 metrelik yatı kestirdi. Süper lüks yat şu anda Yalıkavak'taki marinada demirli.
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