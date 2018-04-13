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Aşka geldiler

Aşka geldiler
Popçu Tuğba Yurt ile Almanya'daki futbolcu aşkı Enver Cenk Şahin, mesafelere çözüm buldu. Sık sık görüntülü konuşan ikiliden Şahin, sevgilisiyle yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü instagram'da paylaşıp "Seni çok özledim" diyerek aşk şovu yaptı.
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