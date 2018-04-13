Popçu Tuğba Yurt ile Almanya'daki futbolcu aşkı Enver Cenk Şahin, mesafelere çözüm buldu. Sık sık görüntülü konuşan ikiliden Şahin, sevgilisiyle yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü instagram'da paylaşıp "Seni çok özledim" diyerek aşk şovu yaptı.
Aşka geldiler
Etiketler: ALMANYA , Tuğba Yurt , Enver Cenk Şahin
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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