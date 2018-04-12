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Hızlı ve öfkeli

Hızlı ve öfkeli
Eski futbolcu Emre Aşık, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Aşık, Triumph 1050 Speed Triple model iyle objektiflere yansıdı.
Emre Aşık, sınırlı sayıda üretilen ve Tom Cruise'un 'İmkansız' filminde kullanılan motosikletiyle hava attı. Aşık, ını takıp takdir topladı.

AYDIN HAMZA
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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