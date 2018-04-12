Hızlı ve öfkeli

Eski futbolcu Emre Aşık, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Aşık, Triumph 1050 Speed Triple model motosikletiyle objektiflere yansıdı.
Emre Aşık, sınırlı sayıda üretilen ve Tom Cruise'un 'İmkansız' filminde kullanılan motosikletiyle hava attı. Aşık, kaskını takıp takdir topladı.
AYDIN HAMZA
Emre Aşık, sınırlı sayıda üretilen ve Tom Cruise'un 'İmkansız' filminde kullanılan motosikletiyle hava attı. Aşık, kaskını takıp takdir topladı.
AYDIN HAMZA
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