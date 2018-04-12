Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile geçtiğimiz haftalarda aşkına ikinci şans veren Tuvana Türkay'ın mutluluğu kısa sürdü. 2 buçuk yıldır aşk yaşayan çift, yeniden ayrıldı.
Güzel oyuncu, ayrılık sonrası soluğu önceki akşam ailesiyle eğlencede aldı. Türkay, Taksim'de sahne alan Deniz Seki'yi dinleyip ayrılığı kutladı. Oyuncu, dün de "İlişkimizi saygı çerçevesinde bitirdik" dedi.
Doğan SAVAŞ
Güzel oyuncu, ayrılık sonrası soluğu önceki akşam ailesiyle eğlencede aldı. Türkay, Taksim'de sahne alan Deniz Seki'yi dinleyip ayrılığı kutladı. Oyuncu, dün de "İlişkimizi saygı çerçevesinde bitirdik" dedi.
Doğan SAVAŞ
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