Rolü için Can Feda

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, Burak Özçivit'le yer aldığı 'Can Feda' filminde rolünün hakkını fazlasıyla verdi. Filmde Jet Pilotu Yüzbaşı Onur karakterini canlandıran Bürsin'in çekimlerde yaşadığı zor anlar önceki gün ortaya çıktı. Profesyonel askerlerden eğitim alan Kerem Bürsin, pilotlara uygulanan 'g kuvveti' (bir kütleye belirli bir durumda etki eden hızlanma) testine de girdi.
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Bürsin, aksiyon dolu sahnelerinin yanı sıra zorlu hazırlık aşamasıyla da adından söz ettiren film öncesinde girdiği testte zor anlar yaşadı. Testte jet pilotlarının maruz kaldığı g kuvvetine karşı dayanıklılığı ölçülen Kerem Bürsin, yoğun efor sarf etti. Test sırasında 9 g kuvvetine karşılık gelen 630 kiloluk baskıya karşı koymaya çalışan Bürsin, bir ara baygınlık dahi geçirdi.
ÖLÜM TEHLİKESİ VAR
Öncelikle test hakkında bilgi verilen Bürsin, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından simülatöre girdi. Ünlü oyuncu, test sırasında ölümden döndü. Öyle ki birkaç dakika boyunca 10-15 g kuvvetine maruz kalmak öldürücü olabiliyor. Ayrıca yüksek g kuvvetine maruz kalan kişide kalp beyne kan gönderemiyor. Bu esnada önce görme kaybı başlıyor. Ardından baygınlık ve bilinç kaybı görülüyor. Bürsin'in böylesine zor bir eğitimden geçmesi ise "Kerem, rolü için canını feda etti" yorumlarını beraberinde getirdi.
GİŞESİ 110 BİN
Türk askerinin sınır ötesindeki mücadelesini konu alan 'Can Feda' filmi vizyondaki ilk 3 gününde 110 bin 685 kişi tarafından izlendi. Film için harcanan emeğin karşılık bulup bulmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak…
9 G KUVVET TESTİ NEDİR?
Askeri jet pilotları, g-kuvveti (kütle çekim kuvveti) toleranslarını arttıracak eğitimlerden geçerek normal insanların dayanabileceği g-kuvvetlerinden daha fazlasına daha uzun süre dayanabilecekleri seviyeye getirilirler. Vücuda etki eden g kuvveti arttıkça baş dönmesi ve ağırlaşma görülür. Hatta bu yüzden lunapark oyuncakları 4 g'yi geçemezler.
Ebru KAZIKTAŞ
BAYGINLIK GEÇİRDİ
Bürsin, aksiyon dolu sahnelerinin yanı sıra zorlu hazırlık aşamasıyla da adından söz ettiren film öncesinde girdiği testte zor anlar yaşadı. Testte jet pilotlarının maruz kaldığı g kuvvetine karşı dayanıklılığı ölçülen Kerem Bürsin, yoğun efor sarf etti. Test sırasında 9 g kuvvetine karşılık gelen 630 kiloluk baskıya karşı koymaya çalışan Bürsin, bir ara baygınlık dahi geçirdi.
ÖLÜM TEHLİKESİ VAR
Öncelikle test hakkında bilgi verilen Bürsin, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından simülatöre girdi. Ünlü oyuncu, test sırasında ölümden döndü. Öyle ki birkaç dakika boyunca 10-15 g kuvvetine maruz kalmak öldürücü olabiliyor. Ayrıca yüksek g kuvvetine maruz kalan kişide kalp beyne kan gönderemiyor. Bu esnada önce görme kaybı başlıyor. Ardından baygınlık ve bilinç kaybı görülüyor. Bürsin'in böylesine zor bir eğitimden geçmesi ise "Kerem, rolü için canını feda etti" yorumlarını beraberinde getirdi.
GİŞESİ 110 BİN
Türk askerinin sınır ötesindeki mücadelesini konu alan 'Can Feda' filmi vizyondaki ilk 3 gününde 110 bin 685 kişi tarafından izlendi. Film için harcanan emeğin karşılık bulup bulmayacağı ise önümüzdeki günlerde belli olacak…
9 G KUVVET TESTİ NEDİR?
Askeri jet pilotları, g-kuvveti (kütle çekim kuvveti) toleranslarını arttıracak eğitimlerden geçerek normal insanların dayanabileceği g-kuvvetlerinden daha fazlasına daha uzun süre dayanabilecekleri seviyeye getirilirler. Vücuda etki eden g kuvveti arttıkça baş dönmesi ve ağırlaşma görülür. Hatta bu yüzden lunapark oyuncakları 4 g'yi geçemezler.
Ebru KAZIKTAŞ
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