Elif tuş oldu!

Aşk hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan güzel manken Elif Ece Uzun, oyuna geldi. 2013 yılında turizmci Ercan Torunoğulları ile nişanlanıp evlilik yolunda ilk adımı atan Uzun, 1 yıl sonra yüzüğü atıp aşk hayatında sessizliğe bürünmüştü. Önceki gün ortaya çıkan bir video, güzel mankenin yalnızlığına Bursalı emlakçı Mehmet Tuş ile yaşadığı aşkla son verdiğini gözler önüne serdi. 2017'nin ilk aylarında tanıştığı Tuş ile evlilik planları yapan Uzun, Duymayan Kalmasın'ın iddiasına göre geçtiğimiz yıl aldığı bir telefonla şoke oldu. Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen güzel manken, iddiaya göre 3 ay aşk yaşadığı Tuş ile ilişkisine hemen nokta koydu.
BORÇLARIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
Kendisini bekar olarak tanıtan Mehmet Tuş'un barışma isteğini de geri çeviren ünlü manken, eski aşkıyla uzun süredir görüşmediğini belirtti. Uzun ile Tuş'un birlikte yaşadığı iddia edilen evdeki aşk fotoğraflarının Tarkan'ın geçtiğimiz yaz piyasaya çıkan 'Beni Çok Sev' şarkısı eşliğinde videoya kaydedilmesi ise kafaları karıştırdı. 'Sadece 3 ay aşk yaşadık' diyen Elif Ece Uzun'un sözleri inandırıcı bulunmadı ve aşkın daha uzun süre devam ettiği iddia edildi. İşin bir diğer ilginç yanı ise Bursalı emlakçının piyasaya yüklü miktarda borç takıp sırra kadem basmasıydı.
SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI
35 yaşındaki manken, aşkının evli olduğunu öğrenince şoke oldu. 3 ay birlikte olduğu Bursalı emlakçıyla aşkına nokta koyan Uzun, özel hayatında bir kez daha hüsrana uğradı.
BORÇLARIYLA KAYIPLARA KARIŞTI
Kendisini bekar olarak tanıtan Mehmet Tuş'un barışma isteğini de geri çeviren ünlü manken, eski aşkıyla uzun süredir görüşmediğini belirtti. Uzun ile Tuş'un birlikte yaşadığı iddia edilen evdeki aşk fotoğraflarının Tarkan'ın geçtiğimiz yaz piyasaya çıkan 'Beni Çok Sev' şarkısı eşliğinde videoya kaydedilmesi ise kafaları karıştırdı. 'Sadece 3 ay aşk yaşadık' diyen Elif Ece Uzun'un sözleri inandırıcı bulunmadı ve aşkın daha uzun süre devam ettiği iddia edildi. İşin bir diğer ilginç yanı ise Bursalı emlakçının piyasaya yüklü miktarda borç takıp sırra kadem basmasıydı.
SEVGİLİSİ EVLİ ÇIKTI
35 yaşındaki manken, aşkının evli olduğunu öğrenince şoke oldu. 3 ay birlikte olduğu Bursalı emlakçıyla aşkına nokta koyan Uzun, özel hayatında bir kez daha hüsrana uğradı.
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