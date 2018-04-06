Sert hakaret

İvana Sert ile 'Karımı Gördünüz mü?' filminde başrolü paylaşan Peker Açıkalın, çizmeyi aştı. Çekimlerde Sert'e tokat attığı iddia edilen Açıkalın, katıldığı bir programda ikoncana hakaret etti.
Sert hakkında sitemkar konuşan oyuncu, ilerleyen dakikalarda seviyeyi iyice düşürdü. İvana Sert'e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçıran Açıkalın, İvana Sert için kullanılan 'moda ikonu' tabirine karşılık 'm…r' diyerek tepki çekti.
Sert hakkında sitemkar konuşan oyuncu, ilerleyen dakikalarda seviyeyi iyice düşürdü. İvana Sert'e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçıran Açıkalın, İvana Sert için kullanılan 'moda ikonu' tabirine karşılık 'm…r' diyerek tepki çekti.
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