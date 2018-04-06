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Sert

Kendisine eden Açıkalın’ı mahkemeye verdiği iddia edilen Sert’in bundan sonra başrolünde yer aldığı filmin tanıtımlarına katılmayacağı öğrenildi.

Sert hakaret
İvana Sert ile 'Karımı Gördünüz mü?' filminde başrolü paylaşan Peker Açıkalın, çizmeyi aştı. Çekimlerde Sert'e tokat attığı iddia edilen Açıkalın, katıldığı bir programda ikoncana etti.



Sert hakkında sitemkar konuşan oyuncu, ilerleyen dakikalarda seviyeyi iyice düşürdü. İvana Sert'e yaptığı göndermelerde kantarın topuzunu kaçıran Açıkalın, İvana Sert için kullanılan 'moda ikonu' tabirine karşılık 'm…r' diyerek tepki çekti.
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