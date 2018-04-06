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Kaçış gecesi!

, önceki gece yeni sevgilisiyle eğlence turundaydı. Amcası yüzünden takibe alınan sosyetik ikoncan, sorulardan ‘Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum’ diyerek kaçtı

Kaçış gecesi!


Firari işadamı amcası Adnan Taşpınar yüzünden başı dertte olan Eda Taşpınar'ın keyfi kaçtı. 2015'te piyasaya 100 milyon lira borç takıp eşi İndhira Taşpınar'la yurt dışına kaçan işadamının geçtiğimiz günlerde gizli gizli 'ye geldiği iddia edilmişti.
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