Firari işadamı amcası Adnan Taşpınar yüzünden başı dertte olan Eda Taşpınar'ın keyfi kaçtı. 2015'te piyasaya 100 milyon lira borç takıp eşi İndhira Taşpınar'la yurt dışına kaçan işadamının geçtiğimiz günlerde gizli gizli Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti.
Kaçış gecesi!
Eda Taşpınar, önceki gece yeni sevgilisiyle eğlence turundaydı. Amcası Adnan Taşpınar yüzünden takibe alınan sosyetik ikoncan, sorulardan ‘Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum’ diyerek kaçtı
Firari işadamı amcası Adnan Taşpınar yüzünden başı dertte olan Eda Taşpınar'ın keyfi kaçtı. 2015'te piyasaya 100 milyon lira borç takıp eşi İndhira Taşpınar'la yurt dışına kaçan işadamının geçtiğimiz günlerde gizli gizli Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti.
Etiketler: Eda Taşpınar , Soho House İstanbul , Denizli , Adnan Taşpınar , Türkiye
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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