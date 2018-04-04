Amca takibi!
Eda Taşpınar’ın huzuru amcası Adnan Taşpınar yüzünden yine kaçtı. Firari işadamının kaçak yollarla Türkiye’ye girip havlu ticareti yaptığı iddia edildi. Emniyet güçleri de sosyetik ikoncanı mercek altına aldı
HAVLU TİCARETİ YAPIYOR
Bunun üzerine gözler yine yeğen Eda Taşpınar'a çevrildi. Sahte pasaport veya sahte evrakla Denizli'ye gittiği öne sürülen firari işadamının buradan aldığı havluları Dominik'teki otellere sattığı öne sürüldü. Hakkında arama kararı olan işadamının Türkiye'ye kaçak giriş çıkış yaptığı iddiası üzerine emniyet güçleri ididaya göre Eda Taşpınar'ı yakın takibe aldı. Savcılık, ikoncanın telefon kayıtlarında suç teşkil edebilecek aramaya rastlanabileceği ihtimali üzerine harekete geçti. Taşpınar'ın telefon kayıtları ile kendi adını taşıyan markasının bağlantıda olduğu adresleri incelemeye aldığı konuşulan yetkililerin, Adnan Taşpınar'a dair bir iz bulmak için kapsamlı bir soruşturma başlatacağı iddia edildi.
HAVALI POZLAR TARİH OLDU
Sosyetik ikoncan, amcası Adnan ve yengesi İndhira Taşpınar'la katıldığı davetlerde sık sık objektiflere havalı pozlar veriyordu.
ALACAKLILARI BUNALTTI
Eda Taşpınar, amcasının alacaklıları yüzünden sıkıntılı günler yaşamıştı. Sosyetik ikoncan, birçok kez telefon numarasını değiştirmek zorunda kaldı.
Etiketler: Eda Taşpınar , Denizli , Adnan Taşpınar
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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