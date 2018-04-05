;
Yol Durumu
  1. Lopez geleneği
  2. Yenge Ege’yi yakacak

Dersimiz şıklık

Dersimiz şıklık
George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney, önceki gün ders verdiği Columbia Law School'a girerken görüntülendi.



Güzel avukat, Michael Kors marka yeşil trençkotu ve krem rengi eteğiyle yine son derece şık bir görüntü sergilemeyi başardı...

Etiketler: ,
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ