Dersimiz şıklık

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Güzel avukat, Michael Kors marka yeşil trençkotu ve krem rengi eteğiyle yine son derece şık bir görüntü sergilemeyi başardı...
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