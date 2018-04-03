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farkı

Ünlü şarkıcı, hem göze hem de kulağa hitap etti.

Linet farkı
Geçtiğimiz akşam 'taki Nuh'un Gemisi Otel'de sahne alan Linet, otel misafirlerine muhteşem bir gece yaşattı. Rahatsızlanan Bülent Ersoy'un yerine sahneye çıkan ünlü şarkıcı, sesi ve şarkıları kadar şık kostümüyle de herkesi mest etti. , Kıbrıs'ı da çok sevdiğini söylemeden geçemedi.
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