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Rekortmen Gündeş

Rekortmen Gündeş
Sık sık Kıbrıs'ta konser veren Ebru Gündeş, emeğinin karşılığını aldı. 'ta konser veren sanatçılar arasındaki vergi listesinde Gündeş, birinci sıraya yerleşti. Ünlü sanatçının Yavru Vatan'da 414 bin 500 TL vergi verdiği öğrenildi.
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