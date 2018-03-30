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  1. Kelebek etkisi

İstanbul’da moda rüzgarı



Moda tutkunları Zorlu PSM'deki Mercedes Benz Fashion Week İstanbul'a kilitlendi. Moda şovu kapsamında dün Cihan Nacar'ın mayo koleksiyonu tanıtıldı. Tülin Şahin, baş manken olduğu defilede podyumu yaktı geçti. Defilenin sürprizi ise şarkıcı Merve Özbey oldu.
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