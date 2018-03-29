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  2. Patroniçe hazırlıkta

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Aşk ve Mavi’de
Yıllar önce atv'de yayınlanan 'Asmalı Konak'taki performansıyla şöhret olan İpek Tuzcuoğlu, seneler sonra Kapadokya'da… Ünlü oyuncu, çekimleri Ürgüp'te gerçekleşen atv'nin dizisi 'Aşk ve Mavi'nin kadrosuna 'Elmas' rolüyle dahil oldu. Başarılı oyuncu, "Ustalarla aynı kadroda yer almaktan mutluyum" dedi.
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