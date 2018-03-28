Marketi podyuma çevirdi

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Leopar desenli mini kıyafetiyle her zamanki gibi yürek hoplatan 32 yaşındaki Rus modeli görenler, "Irina, marketi podyuma dönüştürdü" yorumları yaptı.
Shayk, aktör aşkı ıslanmasın diye Cooper'a böyle şemsiye tuttu.
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