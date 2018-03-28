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Marketi podyuma çevirdi

Marketi podyuma çevirdi
Dünyaca ünlü model Irina Shayk, önceki gün sevgilisi Bradley Cooper ile 'ta market alışverişine çıktı.



Leopar desenli mini kıyafetiyle her zamanki gibi yürek hoplatan 32 yaşındaki Rus modeli görenler, "Irina, marketi podyuma dönüştürdü" yorumları yaptı.



Shayk, aktör aşkı ıslanmasın diye Cooper'a böyle şemsiye tuttu.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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