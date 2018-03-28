Kültür mozaiği Bodrum
Yabancı turistler için Bodrum’da mozaik turizmi başladı. Tura bu yıl katılacak yıldızlar arasında Tommy Hilfiger ile Türk asıllı eşi Dee de var!..
İstanbul ve Bodrum'da defalarca tatil yapan ABD'li modacı Tommy Hilfiger, Amerika'daki dillere destan malikanesini de Türk ve Osmanlı eşyalarıyla süsledi.
Deniz, kum ve güneş denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Bodrum'un barındırdığı kültürel mirası, yabancı turistler de keşfetti. İngiliz ve Amerikalılar'ın tatil destinasyonlarını belirlemek için sık sık tercih ettiği 'golearnto.com' isimli internet sitesi, Bodrum'a mozaik turu düzenlemeye başladı. Yabancı turistler, 7 gecelik fiyatı 675 pound yani yaklaşık 3 bin 800 lira olan tur kapsamında mozaik kurslarına katılıyor. Şu anda sitenin en popüler tur seçenekleri arasında yer alan Bodrum'daki mozaik kursuna dünyaca ünlü modacı Tommy Hilfiger ile Türk asıllı eşi Dee de Haziran ayı için rezervasyon yaptırdı...
Birkaç yıldır düzenlenen mozaik turlarına bugüne kadar birçok yabancı turist katıldı.
Etiketler: Tommy Hilfiger , Bodrum
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Gazete
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