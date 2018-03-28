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Kültür mozaiği

Yabancı turistler için ’da mozaik turizmi başladı. Tura bu yıl katılacak yıldızlar arasında ile Türk asıllı eşi Dee de var!..

Kültür mozaiği Bodrum
"Markam bir Türk'ten ilham alıyor. Türk zevki, dünyanın her yerine yayılıyor. Çünkü karım yarı Türk" diyen modacı, birçok defa da ülkemize geldi.
İstanbul ve 'da defalarca tatil yapan ABD'li modacı , Amerika'daki dillere destan malikanesini de Türk ve Osmanlı eşyalarıyla süsledi.

Deniz, kum ve güneş denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan Bodrum'un barındırdığı kültürel mirası, yabancı turistler de keşfetti. İngiliz ve Amerikalılar'ın tatil destinasyonlarını belirlemek için sık sık tercih ettiği 'golearnto.com' isimli internet sitesi, Bodrum'a mozaik turu düzenlemeye başladı. Yabancı turistler, 7 gecelik fiyatı 675 pound yani yaklaşık 3 bin 800 lira olan tur kapsamında mozaik kurslarına katılıyor. Şu anda sitenin en popüler tur seçenekleri arasında yer alan Bodrum'daki mozaik kursuna dünyaca ünlü modacı Tommy Hilfiger ile Türk asıllı eşi Dee de Haziran ayı için rezervasyon yaptırdı...



Birkaç yıldır düzenlenen mozaik turlarına bugüne kadar birçok yabancı turist katıldı.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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