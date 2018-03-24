Çöpçatan George
Eski eşler Jennifer Aniston ile Brad Pitt, 3 Mart gecesi Beverly Hills’de gizlice buluştu. Bu gizli görüşme Pitt’in yakın dostu George Clooney tarafından ayarlandı
"George, Aniston'un, Justin Theroux ile ayrılacağını duyurmasının ardından Pitt'i eski ilişkisine bir şans daha vermesi için cesaretlendirdi." Gizemli kaynağa göre George Clooney eski eşler için ilk buluşmayı 3 Mart'ta Beverly Hills'de gerçekleştirdi. Aniston ile Pitt, o günden beri sık sık gizlice buluştu.
Clooney, yakın dostu Pitt'in Aniston'a dönmesi için arabuluculuk yapıyor.
Etiketler: Jennifer Aniston , brad pitt , Beverly Hills , George Clooney
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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