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Çöpçatan George

Eski eşler ile , 3 Mart gecesi ’de gizlice buluştu. Bu gizli görüşme Pitt’in yakın dostu tarafından ayarlandı

Çöpçatan George
ABD'nin ünlü magazin dergisi 'Star', eski eşler Jennifer Aniston ve Brad Pitt'in, George Clooney tarafından ayarlanan gece buluşmalarında bir araya geldiğini öne sürdü. Hollywood yıldızlarının yakın bir dostu, dergiye şu açıklamayı yaptı:
"George, Aniston'un, Justin Theroux ile ayrılacağını duyurmasının ardından Pitt'i eski ilişkisine bir şans daha vermesi için cesaretlendirdi." Gizemli kaynağa göre eski eşler için ilk buluşmayı 3 Mart'ta Beverly Hills'de gerçekleştirdi. Aniston ile Pitt, o günden beri sık sık gizlice buluştu.


Clooney, yakın dostu Pitt'in Aniston'a dönmesi için arabuluculuk yapıyor.
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