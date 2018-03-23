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Hayali gerçek oldu

Hayali gerçek oldu
Aleyna Tilki, 18. yaş gününü kutlayacağı 31 Mart'taki konseri için gün sayıyor. Tilki, önceki gün konser için teftişteydi. Bostancı Gösteri Merkezi'nde toplantı yapan popçu, yaş gününü de kutlayacağı lunaparka gitti. Şarkıcı, "Hayalimdeki sahneyi 7. sınıfta çizmiştim; konserde o sahneyi kullanacağım" dedi.

Aydın HAMZA
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