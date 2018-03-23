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Atıp tuttu davalık oldu!

’in eşi , nın otizme neden olduğunu savununca Sırp doktorları kızdırdı. Hastalık yüzünden 12 kişi öldü. İnsanları yanlış yönlendiren Karleusa’yı doktorlar ‘sorumsuzluktan’ mahkemeye verdi.

Atıp tuttu davalık oldu!
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, ülkesi Sırbıstan'ı karıştırdı. Sırbistan, çiçek hastalığı salgınıyla alarma geçti. Ancak Karleusa, nın otizme neden olduğunu gerekçe gösterip Twitter'da "Çiçek hastalığı ölümcül değildir. Panik yapmayın" diye çağrıda bulundu. Geçtiğimiz gün 12 kişi çiçek hastalığından öldü. Bunun üzerine bir Sırp doktor, Karleusa'yı şu sert sözlerle topa tuttu:

'EĞİTİMİ BİLE YOK!'
"Biz, Karleusa gibi ünlü değiliz. Sosyal medyada binlerce takipçimiz yok. Biz yaşam süresinizi uzatmaya çalışan doktorlarız. Liseyi dahi bitirmeyen Jelena'nın tıp bilgisi yok. Bu kadın ve onun gibiler, internetten devşirdikleri bilgilerle çocuğunuzun kaderini belirledi. Ve şunu da belirtmeliyim ki Karleusa, size önermediği çiçek aşısını olmuştu." Bu arada Sırp doktorun şarkıcıya dava açtığı öğrenildi.



3 yıldır Beşiktaş'ta oynayan Tosic, kazancını Türkiye'de gayrimenkule yatırıyor. Eşinin gayrimenkul zekasına hayran olan Karleusa, "Tosic, İstanbul'da başarılı yatırımlar yaptı. Artık sıra, farklı yerlerde..." diyerek Bodrum'da ev alacaklarını söyledi.

Açıklamasıyla tepki çeken Karleusa'nın 2 kızına çiçek aşısı yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu...

​EBRU KAZIKTAŞ
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