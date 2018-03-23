Atıp tuttu davalık oldu!

Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa, çiçek aşısının otizme neden olduğunu savununca Sırp doktorları kızdırdı. Hastalık yüzünden 12 kişi öldü. İnsanları yanlış yönlendiren Karleusa’yı doktorlar ‘sorumsuzluktan’ mahkemeye verdi.
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa, ülkesi Sırbıstan'ı karıştırdı. Sırbistan, çiçek hastalığısalgınıyla alarma geçti. Ancak Karleusa, çiçek aşısının otizme neden olduğunu gerekçe gösterip Twitter'da "Çiçek hastalığı ölümcüldeğildir. Panik yapmayın" diye çağrıda bulundu. Geçtiğimiz gün 12 kişi çiçekhastalığından öldü. Bunun üzerine bir Sırp doktor, Karleusa'yı şu sert sözlerle topa tuttu:
'EĞİTİMİ BİLE YOK!' "Biz, Karleusa gibi ünlüdeğiliz. Sosyal medyada binlerce takipçimiz yok. Biz yaşam süresinizi uzatmaya çalışan doktorlarız. Liseyi dahibitirmeyen Jelena'nın tıpbilgisi yok. Bu kadın ve onun gibiler, internetten devşirdikleri bilgilerle çocuğunuzun kaderini belirledi. Ve şunu dabelirtmeliyim ki Karleusa,size önermediği çiçek aşısınıolmuştu." Bu arada Sırp doktorun şarkıcıya dava açtığı öğrenildi.
3 yıldır Beşiktaş'ta oynayan Tosic, kazancını Türkiye'de gayrimenkule yatırıyor. Eşinin gayrimenkul zekasına hayran olan Karleusa, "Tosic, İstanbul'dabaşarılı yatırımlar yaptı. Artıksıra, farklı yerlerde..." diyerek Bodrum'da ev alacaklarını söyledi.
Açıklamasıyla tepki çeken Karleusa'nın 2 kızına çiçek aşısı yaptırıp yaptırmadığı merak konusu oldu...
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