Nostalji yaptı

Oyuncu Esra Akkaya, 5 yıl önce Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile önceki gün Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktı. Çocukluğunun geçtiği yerlerde oğlunu gezdiren Akkaya, bu anları da fotoğrafla ölümsüzleştirdi.