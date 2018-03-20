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Nostalji yaptı

Nostalji yaptı
Oyuncu Esra Akkaya, 5 yıl önce Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile önceki gün Caddebostan sahilinde yürüyüşe çıktı. Çocukluğunun geçtiği yerlerde oğlunu gezdiren Akkaya, bu anları da fotoğrafla ölümsüzleştirdi.
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