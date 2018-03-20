Emina ülkesine dönüyor

Popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini bitirmek için gün sayan Emina Jahovic, boşandıktan sonra memleketinin yolunu tutmaya hazırlanıyor... Sandal'la 2008'de evlendikten sonra kendini ailesine adayan Jahovic, Sırbistan menşeili 'novosti.rs' adlı internet sitesinin iddiasına göre boşanma davasının ardından Sandal'dan olan oğulları Yaman ve Yavuz'u alıp Novi Pazar'a yerleşecek. Sırp şarkıcı, Novi Pazar'daki aile yadigarı evini baştan aşağı yeniletmek için 500 bin euro (yaklaşık 2 milyon 400 bin TL) harcadı.





DOĞDUĞU EVİ YENİLETTİ

Sırp şarkıcı, Novi Pazar'da doğduğu bu evi, 500 bin euro'ya yeniletti.



Evine SPA, yüzme havuzu ve çocukları için büyük bir oyun alanı yaptıran Jahovic'in bu hamlesi Sırp basınının iddiasını doğrular nitelikteydi. Türk basınından kaçmak için ülkesine dönmek istediği öğrenilen Jahovic'in bir ayağı sürekli İstanbul'da olacak. Sandal'la çocukları için görüşmeye devam edecek olan Sırp şarkıcının ülkesinde yaşama kararına Mustafa Sandal'ın sıcak bakmadığı konuşuluyor.