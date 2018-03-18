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Yol Durumu
  1. Love story
  2. Tatlı tanışma

Balon müjdesi
Sevilen oyuncu Müjde Uzman, önceki gün gittiği Kapadokya'da havalara uçtu. Özel eğitmen eşliğinde a binen Uzman, Peribacaları'nı kuşbakışı izledi. Yerden metrelerce yükseklikte adrenalin ve eğlence dolu anlar yaşayan oyuncuya uçuş sonunda sertifikası takdim edildi.
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