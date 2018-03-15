Gel de dövdür

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan süper model Gigi Hadid ve One Direction'ın eski üyesi şarkıcı Zayn Malik, ayrıldıklarını açıkladı. İkili, yoğun iş temposu ve uzun seyahatleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırdı. Geçtiğimiz haftalarda göğsüneHadid'in yüzünüdövme yaptıranZayn Malik, ayrılığı şöyle duyurdu: "GIGI ve benim inanılmazanlamlı, aşk dolu ve eğlenceli birilişkimiz vardı. Ona bir kadın ve birarkadaş olarak saygı duyuyorum. Verdiğimiz bu zor karara ve bizim özel hayatımıza saygı gösteren bütün takipçilerime minnetarım." 23 yaşındaki süper model ise ayrılık kararı için şunları söyledi: "Z ile paylaştığımaşk, zaman ve hayat dersleri içinsonsuza kadar minnettarım. Onuniçin her şeyin en iyisini isterim."
22 yaşındaki Gigi Hadid ile 25 yaşındaki Zayn Malik, tarzlarıyla da dünyanın en gözde çiftleri arasında gösteriliyordu.
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