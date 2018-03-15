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Gel de dövdür

ile ’in 2 yıllık büyük aşkı bitti. İlişkiden geriye, Malik’in göğsüne aşkının yüzünü yaptırdığı kocaman dövmesi kaldı!..

Gel de dövdür
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan süper model Gigi Hadid ve 'ın eski üyesi şarkıcı Zayn Malik, ayrıldıklarını açıkladı. İkili, yoğun iş temposu ve uzun seyahatleri nedeniyle birbirlerine vakit ayıramadıkları için yollarını ayırdı. Geçtiğimiz haftalarda göğsüne Hadid'in yüzünü dövme yaptıran , ayrılığı şöyle duyurdu: "GIGI ve benim inanılmaz anlamlı, aşk dolu ve eğlenceli bir ilişkimiz vardı. Ona bir kadın ve bir arkadaş olarak saygı duyuyorum. Verdiğimiz bu zor karara ve bizim özel hayatımıza saygı gösteren bütün takipçilerime minnetarım." 23 yaşındaki süper model ise ayrılık kararı için şunları söyledi: "Z ile paylaştığım aşk, zaman ve hayat dersleri için sonsuza kadar minnettarım. Onun için her şeyin en iyisini isterim."



22 yaşındaki ile 25 yaşındaki Zayn Malik, tarzlarıyla da dünyanın en gözde çiftleri arasında gösteriliyordu.
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