Jr. Ulukaya yolda

ABD'de kurduğu yoğurt markasıyla tanınan Türk işadamı HamdiUlukaya'nın keyfine diyecek yok... Chobani markasıyla Hollywoodyıldızlarının da tercih ettiği Ulukaya, Ocak'taNew York'taki sade bir törenle LouiseVongerichten ile evlenmişti. Fransız asıllıeşiyle yaz aylarında Türkiye'de de düğün yapmayı planlayan Hamdi Ulukaya'nın baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bir erkekbebek bekleyen Louise Vongerichten, önceki gün 'baby shower' partisi düzenledi. Partinin konsepti ise Hamdi Ulukaya'nın süt veyoğurt çiftliğinden esinlenerek belirlendi. Parti alanı bir çiftlik gibi oluşturulurken her yerde oyuncak koyun, kuzu veinekler vardı. Bu arada dünyaca ünlü aşçı JeanGeorges Vongerichten'in kızı olan Louise Vongerichten, ABD'dekurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk konularına da büyükönem veriyor...
KOCAMANGAF YAPTI! Hamdi Ulukaya, paket yoğurtlarıyla milyonlarca dolarlık bir servete sahip olurken Fransız asıllı hamile eşi, instagram'da "En iyi kahvaltı, ev yapımı yoğurtla olur" paylaşımı yaptı.
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