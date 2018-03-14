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Jr. Ulukaya yolda

Yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya’nın Ocak’ta evlendiği Fransız asıllı eşi hamile. Önceki gün ‘’ düzenleyen çiftin, oğulları olacak

Jr. Ulukaya yolda
ABD'de kurduğu yoğurt markasıyla tanınan Türk işadamı Hamdi Ulukaya'nın keyfine diyecek yok... Chobani markasıyla Hollywood yıldızlarının da tercih ettiği Ulukaya, Ocak'ta New York'taki sade bir törenle Louise Vongerichten ile evlenmişti. Fransız asıllı eşiyle yaz aylarında Türkiye'de de düğün yapmayı planlayan Hamdi Ulukaya'nın baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bir erkek bebek bekleyen , önceki gün '' partisi düzenledi. Partinin konsepti ise Hamdi Ulukaya'nın süt ve yoğurt çiftliğinden esinlenerek belirlendi. Parti alanı bir çiftlik gibi oluşturulurken her yerde oyuncak koyun, kuzu ve inekler vardı. Bu arada dünyaca ünlü aşçı Jean Georges Vongerichten'in kızı olan Louise Vongerichten, ABD'de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk konularına da büyük önem veriyor...


KOCAMAN GAF YAPTI!
Hamdi Ulukaya, paket yoğurtlarıyla milyonlarca dolarlık bir servete sahip olurken Fransız asıllı hamile eşi, instagram'da "En iyi kahvaltı, ev yapımı yoğurtla olur" paylaşımı yaptı.
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  • 14 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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