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Londra romantizmi

Londra romantizmi
Geçtiğimiz Kadınlar Günü'nde Facebook'un Londra'daki ofisinde dünya çapındaki başarılı kadınlarla bir araya gelen Sertap Erener, dün yurda döndü. İngiltere'de hem başarı hikayesini paylaşıp hem de konser veren sanatçıyı müzisyen eşi Emre Kula yalnız bırakmadı. 53 yaşındaki şarkıcı, konser öncesinde eşiyle Londra sokaklarında romantik anlar yaşayıp bol bol fotoğraf çekti.
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