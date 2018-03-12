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Seki’ye ameliyat tepkisi

Seki’ye ameliyat tepkisi
Sporu yaşam biçimi haline getiren Ebru Şallı, mide ameliyatıyla zayıflayan Deniz Seki'yi eleştirdi. Önceki gün Ataköy A Plus AVM'deki bir etkinliğe katılan Şallı, 90 kiloya çıkınca bıçak altına yatan Seki için şunları söyledi:




"Bu, çok korkutucu bir durum. Asla desteklemiyorum. Evladım ya da bir yakınım istese izin vermem. Hayatınızı düzene sokup geç de olsa öyle kilo verin." 41 yaşındaki sunucu, zayıflığının sırrının da avokado olduğunu söyledi.
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