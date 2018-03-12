Seki’ye ameliyat tepkisi

Sporu yaşam biçimi haline getiren Ebru Şallı, mide ameliyatıyla zayıflayan DenizSeki'yi eleştirdi. Önceki gün Ataköy A Plus AVM'deki bir etkinliğe katılan Şallı, 90 kiloya çıkıncabıçak altına yatan Seki için şunları söyledi:
"Bu, çokkorkutucu birdurum. Asla desteklemiyorum. Evladım ya da biryakınım istese izinvermem. Hayatınızı düzene sokup geç de olsa öyle kilo verin." 41 yaşındaki sunucu, zayıflığının sırrının da avokado olduğunu söyledi.
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